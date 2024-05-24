Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Almanya'da temaslarını sürdürdü - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Almanya'da temaslarını sürdürdü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Almanya\'da temaslarını sürdürdü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Berlin'deki temasları çerçevesinde Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hans Georg Engelke ile bir araya geldi. Görüşmede, UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, göç alanında işbirliği, vize ve iltica konuları gibi ortak gündem meseleleri ele alındı. Serim ayrıca Almanya'da görev yapan başkonsoloslar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

24.05.2024 00:09
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, başken Berlin'deki temasları çerçevesinde Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hans Georg Engelke ile bir araya geldi.

Heyetlerarası yapılan görüşmede, Almanya'da gerçekleştirilecek UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımı ve Türk vatandaşların güvenliği, göç alanında işbirliği, vize ve iltica konuları başta olmak üzere ortak gündemdeki meselelere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Serim ve Engelke ayrıca baş başa görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, temasları çerçevesinde ayrıca Almanya'da görev yapan başkonsoloslar ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle de ayrı ayrı bir araya geldi.

Başkonsoloslar ile yapılan toplantıda, "Yeni Alman Vatandaşlık Yasası" kapsamında vatandaşlık başvurularının alınmasına yönelik çalışmalar ve vatandaşların konsolosluk işlemleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

STK temsilcilerinin talep ve sorunlarını da dinleyen Serim, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Serim, Berlin temasları çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanlığında görüşmelerde bulunacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Almanya'da temaslarını sürdürdü - Son Dakika

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