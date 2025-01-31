Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz'ın, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev ile Dışişleri Bakanlığında görüştüğü belirtildi.
Paylaşımda, görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Lavrentiev ile Görüştü - Son Dakika
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