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- Dışişleri Bakanı Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, toplantı öncesi Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından karşılandı.