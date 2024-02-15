Dışişleri Bakanı Fidan: AB'nin Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanı Fidan: AB'nin Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte

Dışişleri Bakanı Fidan: AB\'nin Türkiye\'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte

Dışişleri Bakanı Fidan, AB'nin Türkiye'ye stratejik düşünerek yaklaşması ve kimlik siyasetini sona erdirmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde yaşanan sorunların çözümü için adil ve objektif bir yaklaşımın önemine vurgu yaptı.

15.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Fidan: "AB'nin stratejik düşünerek artık Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte"

Kaynak: AA

Türkiye, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan: AB'nin Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 17:06:50. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan: AB'nin Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement