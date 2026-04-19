Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapanış töreninde konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapanış töreninde konuştu

19.04.2026 14:44
"Bu yıl 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan 6 bin 400 katılımcı forumumuza katıldılar" - "23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, meclis başkanları, 50 bakan ve 87 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisi forumumuza iştirak ettiler"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ve 50 bakanın ağırlandığını bildirdi.

Bakan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2026'nın kapanışında düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

5. ADF'yi yoğun, nitelikli ve verimli bir mesainin ardından bugün tamamladıklarını söyleyen Fidan, üç gün boyunca Antalya'nın bir kez daha küresel diplomasinin nabzının attığı bir merkez olduğunu vurguladı.

Fidan, lider panellerinden bölgesel oturumlara birçok farklı format ve içerikte kapsamlı bir programı başarıyla icra ettiklerini, toplam 52 oturumda mevcut krizlerin muhasebesini hep birlikte yapma imkanı bulduklarını belirtti.

Asya-Pasifik'ten Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Orta Asya'ya dünyanın dört bir yanından gelen liderlerin, karar alıcıların ve uzmanların aynı çatı altında dinleme ve tartışma imkanı bulduğuna işaret eden Fidan, şöyle devam etti:

"Bu yıl 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan 6 bin 400 katılımcı forumumuza katıldılar. Bu aslında emsalleriyle kıyaslandığı zaman gerçekten çok büyük bir rakam. Hem kapsadığı coğrafya itibariyle hem de katılımcıların sayısı itibariyle. 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, meclis başkanları, 50 bakan ve 87 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisi forumumuza iştirak ettiler."

Forum kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey verimli temaslarda bulunduğunu dile getiren Fidan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanların Türkiye'ye gelen, foruma katılan diğer muhataplarıyla verimli görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Fidan, kendisinin de çok sayıda mevkidaşı ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle temaslarda bulunduğunu, ADF süresince uluslararası gündemi şekillendirecek kritik toplantılara forumun marjında aynı zamanda ev sahipliği yapma imkanı bulduğunu anlattı.

"Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile gerçekleştirdiğimiz dörtlü toplantıda bölgemizde barış ve istikrarı destekleyici adımları ve seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak tesisine yönelik muhtemel girişimleri ele aldık." diyen Fidan, bölgenin geleceğine ilişkin ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla atacakları somut adımları tespit ettiklerini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Antalya Diplomasi Forumu, Dış Politika, Etkinlikler, Diplomasi, Hükümet, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
