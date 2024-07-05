Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
ŞUŞA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a geldi. Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Şuşa kentinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Fidan ve Aliyev görüşmede bölgesel, ekonomik ve iki ülke arasındaki işbirliği konularını ele aldı.
Fidan, yarınki zirve öncesinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.
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