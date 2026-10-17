Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat\'ta Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Mısır Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile görüştü. Görüşme, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Mısır Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Mısır Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile görüştü.

Kaynak: ANKA
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