Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat\'ta Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Mısır Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile görüştü. Görüşme, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında gerçekleşti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Mısır Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Mısır Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile görüştü.
Kaynak: ANKA
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