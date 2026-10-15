Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü\'de Azerbaycan ve Sri Lanka mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Azerbaycan ve Sri Lanka mevkidaşlarıyla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Perşembe günü Bakü'de düzenlenen 7. CICA Zirvesi'nde Azerbaycan ve Sri Lanka dışişleri bakanlarıyla görüştü. 28 ülkeyi bir araya getiren zirvede CICA üyeleri, Asya yüzölçümünün yaklaşık yüzde 90'ını ve dünya nüfusunun yarısından fazlasını kapsıyor.
?????/ ????????
????? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ??????? ?????? ??????????? ????? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??? ???? ????? ??????? ?????? ??????? ???????? ???? ????? ?? ???? "????"? ???????? ?? ??????? ???????????? ????.
?????? ????? ????????? ??? ????? ??? ????? ?? ??????? ?? ???? ????? ?????? ??? ???? ??????? ?? ???? ???????? ?????????? ?????? ?????.
????? "????" 28 ???? ??? ????? ???? ??????? ????? ?????? ??? 90 ?????? ?? ????? ???? ????? ?? ??? ???? ??????.
???? ????? ?? ??????? ???????? ???????? ???? ?? ??????? ???? ??????? ?? ??????? ??? 2010? ????? ?????? ??????? ??? ???? 2010 ?2014.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?