Dışişleri Bakanı Fidan, Bruneili mevkidaşıyla New York\'taki Türkevi\'nde buluştu

Dışişleri Bakanı Fidan, Bruneili mevkidaşıyla New York'taki Türkevi'nde buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brunei Darüsselam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin Türkevi'nde gerçekleştiğini duyurdu.
(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brunei Darüsselam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, Fidan ile Abdul Mateen'in New York'taki Türkevi'nde görüştüğünü duyurdu.
Kaynak: ANKA
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