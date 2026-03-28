Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'STRATCOM Zirvesi 2026' programında bölgesel ve küresel son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Fidan, Yemen'in de savaşa dahil olmasının ardından dikkat çeken uyarılarda bulundu.

HUSİLER RESMEN SAVAŞA DAHİL OLDU

İsrail ordusu, bugün erken saatlerde Yemen'den fırlatılan bir füzenin engellendiğini duyurdu. İsrail ordusu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını tespit etti, hava savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti" dedi.

"DAHA BÜYÜK BİR SAVAŞA DOĞRU GİDİYORUZ"

Orta Doğu'daki savaş cephesinin genişlemesi sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu İsrail'in savaşı değil bütün dünya bunun bedelini ödemekte. İlk günden bu yana biz bu tehlikeli tabloyu gördük. Netanyahu'nun siyasi bekası için yürütülen bir savaş bu. Bu nedenle bizler en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyoruz. Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız. Bugün enformasyon savaşı da yaşanıyor. Anlatılanlar hakikati dönüştürmeye çalışıyor. Çok uzun bir süre boyunca biz, tasarlanmış kaosu yaşadık ve burada uzun süren çatışmaların bu şekilde tasarlanması bölgeyi zayıflatmakta, bölmekte ve savunmasız hale getirmektedir." dedi.

"DİPLOMATLARA SALDIRIYORLAR"

Arabuluculara ve diplomatlara saldırıldığını ifade eden Fidan, "Bu bir tasarlanmış kaos. Arabuluculara, diplomatlara ve sağlıkçılara saldırıyorlar. Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor. Kamuoyu artık manipüle edilemiyor. Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor. Orta Doğu'daki savaşın bedelini dünya ödüyor. Ortak vicdanın bastırılması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

HUSİLER DÜN "TETİKTEYİZ" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Husiler, savaşın başlangıcından bu yana çatışmaya dâhil olmamıştı. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin (Yemen ordusunun Husi kanadı) Sözcüsü Yahya Saree, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "doğrudan askeri müdahale için tetikteyiz" dedi.

ABD ve İran'ın saldırısına başka hangi ülkelerin destek vereceğine, Kızıldeniz'in "düşmanca operasyonlar yürütmek için kullanılmasına" ve İran'a karşı gerginliğin tırmanmaya devam edip etmeyeceğine bağlı olarak Husilerin çatışmaya dahil olacağını söyleyen Saree, bunun "Amerikan ve İsrail düşmanının İran İslam Cumhuriyeti'ne, Filistin ve Gazze'ye, Irak ve Lübnan'a karşı devam eden saldırganlığına" bir yanıt olduğunu belirtti.