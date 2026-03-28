Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız

28.03.2026 10:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa Yemen'deki Husiler'in katıldığını açıklaması sonrası dikkat çeken uyarı yaptı. Fidan, "Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'STRATCOM Zirvesi 2026' programında bölgesel ve küresel son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Fidan, Yemen'in de savaşa dahil olmasının ardından dikkat çeken uyarılarda bulundu.

HUSİLER RESMEN SAVAŞA DAHİL OLDU

İsrail ordusu, bugün erken saatlerde Yemen'den fırlatılan bir füzenin engellendiğini duyurdu. İsrail ordusu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını tespit etti, hava savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti" dedi. 

"DAHA BÜYÜK BİR SAVAŞA DOĞRU GİDİYORUZ"

Orta Doğu'daki savaş cephesinin genişlemesi sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu İsrail'in savaşı değil bütün dünya bunun bedelini ödemekte. İlk günden bu yana biz bu tehlikeli tabloyu gördük. Netanyahu'nun siyasi bekası için yürütülen bir savaş bu. Bu nedenle bizler en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyoruz. Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız. Bugün enformasyon savaşı da yaşanıyor. Anlatılanlar hakikati dönüştürmeye çalışıyor. Çok uzun bir süre boyunca biz, tasarlanmış kaosu yaşadık ve burada uzun süren çatışmaların bu şekilde tasarlanması bölgeyi zayıflatmakta, bölmekte ve savunmasız hale getirmektedir." dedi.

"DİPLOMATLARA SALDIRIYORLAR"

Arabuluculara ve diplomatlara saldırıldığını ifade eden Fidan, "Bu bir tasarlanmış kaos. Arabuluculara, diplomatlara ve sağlıkçılara saldırıyorlar. Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor. Kamuoyu artık manipüle edilemiyor. Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor. Orta Doğu'daki savaşın bedelini dünya ödüyor. Ortak vicdanın bastırılması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

HUSİLER DÜN "TETİKTEYİZ" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Husiler, savaşın başlangıcından bu yana çatışmaya dâhil olmamıştı. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin (Yemen ordusunun Husi kanadı) Sözcüsü Yahya Saree, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "doğrudan askeri müdahale için tetikteyiz" dedi.

ABD ve İran'ın saldırısına başka hangi ülkelerin destek vereceğine, Kızıldeniz'in "düşmanca operasyonlar yürütmek için kullanılmasına" ve İran'a karşı gerginliğin tırmanmaya devam edip etmeyeceğine bağlı olarak Husilerin çatışmaya dahil olacağını söyleyen Saree, bunun "Amerikan ve İsrail düşmanının İran İslam Cumhuriyeti'ne, Filistin ve Gazze'ye, Irak ve Lübnan'a karşı devam eden saldırganlığına" bir yanıt olduğunu belirtti. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    endişeye gerek yok bizi heykeller korur. 34 20 Yanıtla
    emre kaya emre kaya:
    A.. korur Ayhan endişelenme sen 7 2
    Johny Guitar Johny Guitar:
    Emre kaya validen heykel meraklısı galiba 0 2
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Sn. Fidan; Gazze- Filistin için KUDÜS için savaşan İran, Yemen (Ensarullah), Lübnan(Hizbullah), Irak(Haşdişaabi) bizim için iftihar vesilesi olması lazım öyle değil mi..! Bizim de en azından Kürecik, İncirlik ÜSSLERİNİ ve BTC petrolünü kapatmamız lazım. Saygılarımla. 0 0
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    suudi kardeslerinde caresizlik icinde ayhan bos yapma. 0 0
  • Kadir Yılmaz Kadir Yılmaz:
    3. dünya savaşı mı acaba İran'ın yanındayız 25 4 Yanıtla
  • Burak üstün Burak üstün:
    tamamda bunu engelleyecek halk değil sürekli birilerini halka şikayet edercesine açıklama yapıyosunuz bunu engelleyecek devleti yönetenlerdir 8 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    hazırlığınız vardır sayın bakan. sonucda 25 senedir illaki ekonomik siyasi savaş vs her türlü hazırlığı yapmissinizdir. ya değilse 25 yıldir o koltukda çay börek için oturmadiniz ellam 3 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    sn. Fidan; İran, Yemen(Ensarullah), Lübnan(Hizbullah), Irak(Haşdişaabi) gibi DİRENİŞ ekseninin emperyal güçlere karşı savaşması bizim için iftihar vesilesi olması lazım öyle değil mi..! Bizim de en azından Kürecik, İncirlik ÜSSLERİNİ ve BTC petrolün kesmemiz lazım. Saygılarımla. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
