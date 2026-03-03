Dışişleri Bakanı Fidan'dan Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne Ziyaret

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle çok yoğun bir faaliyet olduğunu belirterek, "Birçok dilde arkadaşlarımız çağrılara cevap vermekte. Birçok talep oluyor. Özellikle son günlerde İran savaşı yüzünden mücavir bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda soru ve talep var. Bunlar burada alınıyor, yönlendirmeler yapılıyor, daha ileri atılması gereken adımlar varsa üst makamlara iletiliyor, hemen duruma vaziyet ediliyor" dedi.

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezin Orta Doğu'daki gelişmelerden etkilenen Türk vatandaşlarına yönelik faaliyetlerine ilişkin konuşan Fidan, şunları kaydetti:

"Burada 7/24 arkadaşlarımız faaliyet göstermekte. Dünyanın dört bir tarafında bulunan vatandaşlarımızın taleplerine, sorularına cevap verilmekte. Özellikle hem alandaki misyonlarımızdaki arkadaşlarımız hem de merkezdeki arkadaşlarımız bir yazılım marifetiyle bu çağrıları yönetmekte ve cevap vermekte."

Burada çok yoğun bir faaliyet var. Birçok dilde arkadaşlarımız çağrılara cevap vermekte. Birçok talep oluyor. Özellikle son günlerde İran savaşı yüzünden mücavir bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda soru ve talep var. Bunlar burada alınıyor, yönlendirmeler yapılıyor, daha ileri atılması gereken adımlar varsa üst makamlara iletiliyor, hemen duruma vaziyet ediliyor. Yurtdışında Yaşayan Türkler ve Vatandaşlık Hizmetleri Konsolosluk Genel Müdürlüğümüz var. Bu Genel Müdürlüğümüz 7/24 bu hizmetlerin yerine getirilmesi için çalışıyor."