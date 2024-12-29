Dışişleri Bakanı Fidan\'dan PKK/YPG İle İlgili Açıklama

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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/ YPG'nin propaganda hesapları tarafından paylaşılan açıklamanın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait olmadığını; Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede, PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurguladığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin propaganda hesapları tarafından paylaşılan açıklama, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait değildir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulamış, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylemiştir. Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.