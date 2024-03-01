Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze için İslam dünyası, Küresel Güney ve Batı'nın vicdanlı insanları ayakta

Dışişleri Bakanı Fidan: " (Gazze için) İslam dünyası ayakta, Küresel Güney ayakta, Batı'nın vicdanlı insanları ayakta. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır"
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Malatya'da sona erdi. Etkinlikte 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini tanıttı. Gençler ve aileler, burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programları hakkında bilgi alarak, stantları gezdi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansı standını ziyaret ederek, Gazze saldırılarına ilişkin belge niteliğindeki fotoğrafların bulunduğu 'Kanıt' kitabını inceledi.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borsası (Kumluca TB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş ve Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar'ı ziyaret ederek, Batı Antalya ekonomisinin gelişmesi için iş birliği yapacaklarını belirtti.
İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yardım malzemelerinin geçişini engellemesi nedeniyle Ürdün Silahlı Kuvvetleri, havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi. Ürdün tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyine toplam 48 paket yardım malzemesi bırakıldı. Gazze'deki açlık ve susuzluktan dolayı çocukların ölmesi üzerine yardımların havadan ulaştırılması son çare olarak değerlendiriliyor.
Çin Halk Bankası Başkanı Pan Gongsheng, ödeme hizmetlerinin optimize edilmesi konulu bir konferansta yabancıların Çin'de daha kolay ödeme yapabilmeleri için kapsamlı ve eşgüdümlü eylemlerde bulunulmasını talep etti. Alipay gibi ödeme uygulamaları ve Çin bankaları da yabancıların ödeme yapmasını kolaylaştırmak için önlemler alacak.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı takip ve çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen N.Ç. ve S.S.'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde yapılan bilgilendirme toplantısında, çocuk ihmali ve istismarı ile davranışsal ve teknoloji bağımlılığı konularında kamu personeline bilgi verildi. Toplantıya ilçe devlet hastanesi başhekimi ve diğer kamu kurumlarının yetkilileri katıldı.
CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, mali müşavirlerin e-arşiv, fatura ve görüntüleme sistemlerindeki aksaklıkların giderilmesi, KDV tevkifatının uygulanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi için SGK ve maaş teşvikinin sağlanması, yeni mesleğe başlayan mali müşavirlere KOSGEB desteklerinin verilmesi gibi konulara dikkat çekti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Minibüs, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kişi minibüsün altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Şanlıurfa'da bir ilkokulda soluk borusuna yabancı cisim kaçan öğrenci, okul müdürü tarafından uygulanan heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore gazisi Arif Ardıç için cenaze töreni düzenlendi. Ardıç'ın naaşı, Eshab-ı Kehf Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Törene Ardıç'ın ailesi, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Albay Emin Mehmet Terzioğlu, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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