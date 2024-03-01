Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze için İslam dünyası, Küresel Güney ve Batı'nın vicdanlı insanları ayakta - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze için İslam dünyası, Küresel Güney ve Batı'nın vicdanlı insanları ayakta

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki katliama karşı İslam dünyası, Küresel Güney ve Batı'nın vicdanlı insanlarının tepkilerini dile getirdi. Ancak katliamın failleri bu tepkilere kulaklarını tıkamış durumda.

01.03.2024 15:23  Güncelleme: 15:26
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Dışişleri Bakanı Fidan: " (Gazze için) İslam dünyası ayakta, Küresel Güney ayakta, Batı'nın vicdanlı insanları ayakta. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır"

Kaynak: AA

Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze için İslam dünyası, Küresel Güney ve Batı'nın vicdanlı insanları ayakta - Son Dakika

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