Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze için İslam dünyası, Küresel Güney ve Batı'nın vicdanlı insanları ayakta

Çin Halk Bankası, yabancıların ödeme yapmasını kolaylaştırmak için ortak çaba talep etti

Çin Halk Bankası Başkanı Pan Gongsheng, ödeme hizmetlerinin optimize edilmesi konulu bir konferansta yabancıların Çin'de daha kolay ödeme yapabilmeleri için kapsamlı ve eşgüdümlü eylemlerde bulunulmasını talep etti. Alipay gibi ödeme uygulamaları ve Çin bankaları da yabancıların ödeme yapmasını kolaylaştırmak için önlemler alacak.