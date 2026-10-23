Dışişleri Bakanı Fidan, İran'a askeri müdahalenin çözüm olmadığını söyledi

Dışişleri Bakanı Fidan, İran'a askeri müdahalenin çözüm olmadığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 ülkeleri toplantısında İran'a yapılacak askeri müdahalenin hiçbir şekilde çözüm olmadığını belirtti. Fidan, bunu hiç kimsenin şu anda onaylamadığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Fidan: "(R4+E3 ülkeleri toplantısı) İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor"
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?