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- Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile görüştü

ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'ya da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Üsküp'teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.