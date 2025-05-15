Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Toplantısında Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında, Alman mevkidaşı Wadephul ve İngiliz mevkidaşı Lammy ile Antalya'da yaptığı görüşmelere yer verildi.