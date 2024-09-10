Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu'ya destek verenlerin, devam eden soykırımı destekleyerek suç ortakları olduklarını ifade etti. Fidan, bu kişilerin de bir gün hesap vereceğini belirterek, uluslararası toplumun bu duruma göz yummaması gerektiği mesajını verdi. Türkiye'nin duruşunun nettir ve insanlık vicdanı için önemli bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.
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10.09.2024 19:28:11. #1.13#
SON DAKİKA: Fidan: Soykırıma Ortak Olanlar Hesap Verecek - Son Dakika
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