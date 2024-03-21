- Dışişleri Bakanı Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mavi Vatan'da hakkımız ve hukukumuz daha da pekişti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana'da yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın egemen bir devlet olması bakımından deniz yetki alanları, münhasır bölge hakları, kıta sahanlığı ve kara hudutlarıyla Mavi Vatan'da hakkın ve hukukun daha da pekiştiğini belirtti. Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, iki devletli çözümün gerekliliğini dile getirdi.