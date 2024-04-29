Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da Filistin konulu toplantıya katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da Filistin konulu toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı Temas Grubu ve bazı Batılı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen Filistin konulu toplantıya katıldı. Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor.

29.04.2024 21:49
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da "Filistin" konulu toplantıya katıldı

RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı Temas Grubu ve bazı Batılı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen Filistin konulu toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Temas Grubu ve bazı Batılı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen Filistin konulu toplantıya katıldı.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Filistin, Riyad, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da Filistin konulu toplantıya katıldı - Son Dakika

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