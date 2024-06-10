Dışişleri Bakanı Fidan, RTİB etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, RTİB etkinliğine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da düzenlenen Rus-Türk İş adamları Birliği etkinliğine katıldı. Fidan, Rusya'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Ahıska Türklerinin temsilcileriyle de görüştü.

10.06.2024 17:32
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- Dışişleri Bakanı Fidan, RTİB etkinliğine katıldı

MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rus- Türk İş adamları Birliği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Moskova'da Rus-Türk İş adamları Birliği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Fidan, Moskova temasları çerçevesinde bugün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Ahıska Türklerinin temsilcileriyle görüşmüştü.

Kaynak: İHA

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