Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye\'de ziyaretlerde bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, Muhyiddin İbnü'l-Arabi Camisi'ni ve Türbesi'ni, Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesi'ni, Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ve Türk Hava Şehitliği'ni, Şam Emevi Camisi'ni ve Süleymaniye Külliyesi'ni ziyaret etti.