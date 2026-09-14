Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de ziyaretlerde bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, Muhyiddin İbnü'l-Arabi Camisi'ni ve Türbesi'ni, Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesi'ni, Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ve Türk Hava Şehitliği'ni, Şam Emevi Camisi'ni ve Süleymaniye Külliyesi'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA
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