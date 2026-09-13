Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye\'ye ulaştı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi ziyarette bulunacağı Suriye'ye ulaştı.

Bakan Fidan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Şam Havalimanı'na indi.

Fidan, burada Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ve öteki yetkililer tarafından karşılandı.