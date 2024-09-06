Bakan Fidan, Üsküp\'te Ensar Vakfı ve Köprü Derneği\'ni Ziyaret Etti

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Dışişleri Bakanı Fidan, Üsküp'te Ensar Vakfı ve Köprü Derneği'ni ziyaret etti

ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Üsküp'te faaliyet gösteren Ensar Vakfı ve Köprü Derneği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Üsküp'te faaliyet gösteren Ensar Vakfı ve Köprü Derneği'ni ziyaret etti. Bakan Fidan daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.