Dışişleri Bakanı Fidan ve Erakçi, BM Genel Kurulu marjında New York'ta görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan ve Erakçi, BM Genel Kurulu marjında New York'ta görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında New York'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile New York'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile New York'ta görüştü.

Kaynak: AA
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