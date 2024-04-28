Dışişleri Bakanı Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Zindani ile bir araya geldi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Zindani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Zindani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Yemen Dışişleri Bakanı Şayi Muhsin Zindani ile görüştü. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor.

28.04.2024 21:45
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Zindani ile bir araya geldi

RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Yemen Dışişleri Bakanı Şayi Muhsin Zindani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Şayi Muhsin Zindani ile görüştü.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Riyad, Gazze, Yemen, Diplomasi, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Zindani ile bir araya geldi - Son Dakika

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