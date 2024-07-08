Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Ankara Komitesi Büyükelçilerini Kabul Etti

Güncel

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Ankara Komitesi Büyükelçileri'ni kabul etti. Fidan görüşmede, Asya Pasifik bölgesinin küresel jeopolitikanın merkezinde bulunduğunu belirterek, ASEAN'ın bölgesel barış, refah ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, ASEAN Ankara Komitesi Büyükelçilerini kabul etti" denildi.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan; Asya Pasifik bölgesinin küresel jeopolitikanın merkezinde bulunduğuna değindi. Fidan, ASEAN'ın bölgesel barış, refah ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını belirtti. ASEAN ülkeleriyle ikili ilişkilerin ticaret ve yatırımlar bakımından iyi seviyede olduğunu kaydeden Bakan Fidan'ın iş birliğinin inşaat, yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve elektrikli araçlar alanlarına genişletilmesi hedefinin olduğunu belirttiği öğrenildi.

Fidan ayrıca, ASEAN ülkeleri ile savunma sanayi, ulaştırma ve eğitim-kültür alanlarında da yüksek işbirliği potansiyeli olduğuna değindi.