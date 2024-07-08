Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Büyükelçilerini Kabul Etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Ankara Komitesi Büyükelçilerini kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ASEAN Ankara Komitesi Büyükelçileri ile görüştü.

Fidan, Asya Pasifik bölgesinin küresel jeopolitikanın merkezinde bulunduğunu belirterek, ASEAN'ın bölgesel barış, refah ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

ASEAN ülkeleriyle ikili ilişkilerin ticaret ve yatırımlar bakımından iyi seviyede seyrettiğini vurgulayan Fidan, işbirliğinin inşaat, yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve elektrikli araçlar alanlarına genişletilmesi arzusunu dile getirdi.

Fidan, ASEAN ülkeleri ile savunma sanayi, ulaştırma, eğitim ve kültür alanlarında da yüksek işbirliği potansiyeli olduğunu belirtti.

Türkiye-ASEAN ilişkileri

Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'dan oluşan ASEAN, 1967 yılında kurulmuştu.

ASEAN'daki statüsü 2017'den bu yana "Sektörel Diyalog Ortağı" olan Türkiye, 2013'ten beri ASEAN Zirvesi ile Dışişleri Bakanları Toplantılarına, Dönem Başkanı ülke tarafından davet ediliyor.

Türkiye'nin ASEAN ile ilişkileri, Türkiye'nin Güneydoğu Asya bölgesine açılım politikası çerçevesinde, siyasi ve ekonomik ilişkilere zemin kazandırılmasına katkı sağlıyor.

İlişkiler, Türkiye'nin bölgedeki görünürlüğünün ve bölge ülkeleriyle ticaretin Türkiye'nin lehine artırılmasına katkı sağlıyor.

Yeniden Asya Girişimi

Yeniden Asya Girişimi, Asya'daki gelişmelerin yarattığı fırsatlardan ve ortaya çıkan işbirliği potansiyelinden daha etkin biçimde yararlanmak amacıyla Ağustos 2019'da açıklanmıştı.

Girişim, Asya ülkeleriyle ilişkilerin bütüncül ve kapsamlı strateji temelinde, bölgesel, alt bölgesel ve ülke özelinde yaklaşımlar da geliştirilerek, sistematik ve istikrarlı biçimde güçlendirilmesini hedefliyor.