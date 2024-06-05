Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli yetkililerle görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Çin Komünist Partisi'nin Bölge Sekreteri Ma Xingrui ve Vali Erkin Tuniyaz ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyareti sırasında Urumçi'de Çin Komünist Partisi'nin Bölge Sekreteri Ma Xingrui ve Vali Erkin Tuniyaz ile de bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.