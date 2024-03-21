Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşım yapıldı:
"Bakanımız Hakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de, resmi açılış öncesi Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi."
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TBMM Başkanlığı, Ankara, İstanbul ve Yalova'da görev yapmak üzere idari kadrolara kebapçı, pizzacı, pideci, bahçıvan ve kuaförün aralarında bulunduğu 14 branşta kura yöntemiyle 157 işçi alınacağını duyurdu. Alımlar için 28 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek. 24 Nisan'da noter huzurunda TBMM'de çekilecek kura, internet üzerinden takip edilebilecek.
Bafra ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Bafra Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 20 bin fidan ücretsiz olarak dağıtıldı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen, dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinliğe, Bafra Orman İşletme Müdür Vekili Hediye Yaroğlu, Bafra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve vatandaşlar da katıldı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 58 ayrı suçtan aranan S.E. yakalandı. S.E'nin suç kayıtları arasında nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlar bulunuyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.E. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. ve Y.A. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin üst ve ev aramalarında 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan zanlı sayısı ise 49 olarak belirlendi.
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yangında dumandan etkilenen 6 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini bildirdi. Başsavcı Bektaş, olayın münferit olduğunu belirterek soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta mitinginde söylediği, “Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz” sözlerini değerlendirdi. Baş, “Evet, insanımız, hayat pahalılığı ile sınanırken öte yandan 20 yıllık bir kötü yönetimle, kötü iktidarla da sınanıyor" dedi.
Bafra ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Bafra Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 20 bin fidan ücretsiz olarak dağıtıldı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen, dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinliğe Bafra Orman İşletme Müdür Vekili Hediye Yaroğlu, Bafra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve vatandaşlar da katıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde muhtar adayı olan Bilal Güley, Harmanlar Mahallesi'nde yaşayan bütün hanelere 3 bin adet kahve fincanı dağıtmaya başladı. Güley, mahalle sakinlerinden desteklerini isteyerek, yıllardır yaşadıkları mahallenin sorunlarını çözmek için hizmet aşkıyla yola çıktıklarını belirtti.
Adana'nın Kozan ilçesinde, Çanaklı Mahallesi'nde bulunan üç katlı evin son katından silah sesi duyulması üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Uğur İşler'in (29) tabancayla öldürüldüğünü tespit etti. İşler'in cenazesi morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli İstasyon Meydanı'nda ve Çine Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu ziyaretlerinde vatandaşlara yerli üretim fideleri dağıttı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gündüzler Mahallesi'nde düzenlenen iftarda mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Ataç, uzun yıllardır karşılıklı güven ve samimiyet ile Tepebaşı'na değer kattıklarını belirtti.
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