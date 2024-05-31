Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı ile Prag\'da görüştü

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(ANKARA) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Prag'da Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeden tek kare fotoğraf, "Bakanımız Hakan Fidan, Prag'daki NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi" ifadesiyle paylaşıldı.