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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaparak, Kirman'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ertelenen ziyareti ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
05.01.2024 - 00:32,
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İran'ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ayrıca, görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve önlerindeki süreçte düzenlenecek ziyaret ele alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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