Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İran'ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ayrıca, görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve önlerindeki süreçte düzenlenecek ziyaret ele alındı.