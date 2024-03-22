Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Bakan Fidan, İstanbul ziyareti kapsamında, Galeri Eyüp Sultan'da "Geçmişin İzinde Hat Sergisi"ni ziyaret etti.
Hat tablolarını inceleyen Fidan, tablolar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Fidan, daha sonra, Fatih Camii yerleşkesinde kurulan 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı ziyaretinde, vatandaşlarla sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi.
Fatih Belediyesi Kütüphanesi'ni ziyaret eden Bakan Fidan, burada gençlerle sohbet etti.
Fidan, İstanbul Eyüp Sultan'da da esnaf ziyaretinde bulundu.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, terör saldırısını kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.
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