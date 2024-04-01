Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla Gazze'deki son durumu görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son durumu telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.