Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KEİ Dışişleri Bakanları Toplantısı\'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç'in başkenti Oslo'da çevrimiçi düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Norveç'e geldi. Fidan, başkent Oslo'da çevrimiçi olarak düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Türkiye'nin yaptığı dönem başkanlığı Arnavutluk'a devredildi. - OSLO