Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Dışişleri Bakanı ile Buluştu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak amacıyla bulunduğu Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Dubrovnik'te düzenlenen Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.