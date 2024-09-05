Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'yı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova\'yı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında, ikili ilişkiler, bölgesel konular ve FETÖ ile mücadele gibi güvenlik meseleleri ele alınacak. Ayrıca Türkiye-Kosova ilişkilerinin güçlendirilmesi, ekonomik iş birliğinin artırılması ve Türk toplumunu ilgilendiren konular gündeme getirilecek. Fidan, KFOR Komutanı ve Kosova Türk Partisi ile de görüşmeler yapacak.

05.09.2024 15:03
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(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Kosova'yı ziyaret edecek. Görüşmelerde; ikili ilişkiler, bölgesel konular ve FETÖ ile mücadele başta olmak üzere güvenlik meseleleri ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz'ın daveti üzerine yarın Kosova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek olan Fidan, temaslarında Türkiye-Kosova ilişkileri, güvenlik meseleleri, Türk toplumunu ilgilendiren konular ve bölgesel konuları ele alacak.

Bakanlık'tan edinilen bilgiye göre; görüşmede ikili siyasi ilişkiler, bölgesel konular ve FETÖ ile mücadele başta olmak üzere güvenlik meseleleri, ekonomik, savunma sanayi ve kalkınma gibi çeşitli alanlarda iş birliğinin ve yatırımların artırılması konuları masaya yatırılacak. Bakan Fidan, Türk şirketlerinin karşılaştığı bazı sorunların çözüme kavuşturulması, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin (JETCO) ilk toplantısının yapılarak iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin görüş ve beklentileri dile getirecek. Ziyarette ayrıca Kosova'daki Türk toplumunu ilgilendiren konular da Fidan tarafından gündeme getirilecek.

Fidan'ın ayrıca NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile görüşmesi, Kosova Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Prizren ve Mamuşa'yı ziyaret etmesi ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kosova'da hala konuşlu olan ve komutasını 1 yıllığına Türkiye'nin üstlendiği KFOR kapsamında yaklaşık 400 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun görev yaptığı ifade edilen bilgilendirmede, Türkiye'nin aynı zamanda Kosova Güvenlik Gücü'ne eğitim ve savunma sanayi ürünleri konularında da destek sağladığı belirtildi.

Türkiye'nin 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığının hatırlatıldığı bilgilendirmede, ikili ticaret hacminin 723 milyon dolar, Kosova'daki Türk yatırımlarının da 703 milyon dolar civarında olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'nin aynı zamanda yaklaşık 500 milyon avroluk yatırımla Kosova'ya en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer aldığı da hatırlatılan bilgilendirmede, Türk şirketlerinin Kosova'daki yatırımlarının yaklaşık 10 bin Kosova vatandaşına istihdam sağladığına değinildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika

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