Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı ile Antalya'da görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı ile Antalya'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı ile Antalya\'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin ilişkileri ele alınırken, Gazze'deki son gelişmelerin bölgenin güvenlik ve istikrarına etkileri değerlendirildi.

29.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile Antalya'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile görüştü.

İki ülkenin ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler kapsamlı değerlendirilirken, buradaki durumun bölgenin güvenlik ve istikrarına etkilerine değinildi.

Kaynak: AA

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