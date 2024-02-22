Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile bir araya geldi. Fidan, toplantının ikinci gününde Rusya, Fransa ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile de görüşmüştü.

22.02.2024 23:39  Güncelleme: 23:44
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Meksikalı mevkidaşı Barcena ile görüştü.

Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Brezilya, Fransa, Rusya, Rio, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile görüştü - Son Dakika
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