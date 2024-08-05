Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır\'da Cumhurbaşkanı El-Sisi ile Görüşecek

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin daveti üzerine gittiği Mısır'da bugün Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edilecek. Fidan, ayrıca Mısırlı mevkidaşı ile de bir araya gelecek. Fidan ve Abdelatty'nin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.