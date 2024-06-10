Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rus-Türk İş İnsanları Birliği Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rus-Türk İş İnsanları Birliği Etkinliğine Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova\'da Rus-Türk İş İnsanları Birliği Etkinliğine Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin (RTİB) düzenlediği etkinliğe katıldı. Bakanlık, Fidan'ın Moskova'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

10.06.2024 17:21
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rus- Türk İş İnsanları Birliğinin (RTİB) düzenlediği etkinliğe katıldı.

Bakanlık, Fidan'ın Moskova'daki temaslarına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Moskova'da Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin düzenlediği etkinliğe katıldı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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