Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova\'da Rus-Türk İş İnsanları Birliği Etkinliğine Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rus- Türk İş İnsanları Birliğinin (RTİB) düzenlediği etkinliğe katıldı.
Bakanlık, Fidan'ın Moskova'daki temaslarına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Moskova'da Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin düzenlediği etkinliğe katıldı." ifadesine yer verildi.
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