Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer'e ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer'e ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve diğer yetkililerle birlikte Nijer'e ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ve bölgesel konular ele alınacak. Türkiye'nin Nijer'deki mevcudiyeti özel sektör ve kamu kurumlarıyla uzun yıllara dayanırken, Türk firmalarının enerji, madenler, hizmetler ve müteahhitlik sektörlerinde yatırımları ve devam eden projeleri bulunmaktadır.

16.07.2024 13:03
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Nijer'e ziyaret gerçekleştirecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'la birlikte Nijer'i ziyaret edecek heyette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da bulunuyor.

Görüşmelerde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bu kapsamda işbirliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımların yanı sıra Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ve İsrail- Filistin meselesi başta olmak üzere, bölgesel konular ele alınacak.

Nijer'deki güncel siyasi gelişmeler

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 10 Ağustos 2023'teki toplantıda, darbe yönetimine anayasal düzene geri dönülmesi ve Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması için bir haftalık süre tanımıştı. Sürenin sonunda, bir ECOWAS İhtiyat Kuvvetinin (Standby Force) aktif hale getirilmesine ve ülkeye konuşlandırılmasına karar verilmişti. Ancak müdahale tehdidi hayata geçirilememişti.

Bu kapsamda Mali, Burkina Faso ve Nijer'in Geçiş Dönemi Devlet Başkanları, 16 Eylül 2023'te Mali'nin başkenti Bamako'da "Sahel Devletleri İttifakı"nı kurdu. Öte yandan 28 Ocak 2024'te Mali, Burkina Faso ve Nijer Devlet Başkanları, ECOWAS üyeliklerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Son olarak 6 Temmuz 2024'te Sahel Devletleri İttifakı üye devletleri Devlet Başkanlarının Nijer'in başkenti Niamey'de gerçekleştirdikleri zirvenin sonunda, diğer hususların yanı sıra üye devletler arasında bir konfederasyon kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.

İkili ilişkiler

Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, 31 Ocak-3 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Dışişleri, Milli Savunma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarının ve diğer yetkililerin yarın Nijer'e yapacağı ziyaret, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarette sağlanan mutabakat çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Ziyaretle ikili ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin Nijer'de, özel sektör ve kamu kurumlarıyla uzun yıllara dayanan bir mevcudiyeti söz konusuyken Türk firmalarının ülkede enerji ve madenler, hizmetler ve müteahhitlik sektörlerinde yatırımları ve devam eden projeleri mevcut.

Sağlık sektöründe Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi olarak 2019'dan bu yana Nijer halkına hizmet veriyor. Hastaneye Mart 2021'de Tüp Bebek Merkezi de eklendi.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Niamey'de üç kampüste 13 okulu ve 2 öğrenci yurdu bulunuyor. Okulların toplam öğrenci sayısı 2024 yılı itibarıyla 1613'a ulaşırken bünyesinde 648 öğrenci kapasiteli bir yurt binası ile bir spor yerleşkesini de içeriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer'e ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

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