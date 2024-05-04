Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
Bakanlık, X sosyal medya platformundan, Fidan'ın Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
İİT'e üye ülkelerin 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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