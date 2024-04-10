Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ramazan Bayramı'nda mazlumlar için hayırlara vesile olmasını temenni etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ramazan Bayramı'nda mazlumlar için hayırlara vesile olmasını temenni etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ramazan Bayramı'nın Filistinliler başta olmak üzere zulme uğrayan tüm mazlum ve mağdurlar için hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı'nın mübarek olmasını diledi ve Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere zulme uğrayan tüm mazlum ve mağdurlar için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

10.04.2024 13:21  Güncelleme: 13:23
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ramazan Bayramı'nın Filistinliler başta olmak üzere zulme uğrayan tüm mazlum ve mağdurlar için hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı'nın mübarek olmasını diledi.

Fidan, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu mübarek günün, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere zulme uğrayan tüm mazlum ve mağdurlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ramazan Bayramı'nda mazlumlar için hayırlara vesile olmasını temenni etti - Son Dakika

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