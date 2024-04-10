Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ramazan Bayramı'nda mazlumlar için hayırlara vesile olmasını temenni etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ramazan Bayramı'nın Filistinliler başta olmak üzere zulme uğrayan tüm mazlum ve mağdurlar için hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu.
Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı'nın mübarek olmasını diledi.
Fidan, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu mübarek günün, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere zulme uğrayan tüm mazlum ve mağdurlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de Ramazan Bayramı namazını kıldı. Elitaş, Hunat Camisi'nde Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte namazını eda etti. Bayram namazı sonrası Elitaş, Çiçek ve Büyükkılıç, vatandaşlarla bayramlaştı. Elitaş, dualarında Gazze'de ve tüm dünyadaki mazlum Müslümanların yaralarına merhem olmayı dilediklerini belirtti. Büyükkılıç ise bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik demek olduğunu vurguladı. Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kumbaralara doldurdukları şekerler ile çocukların bayramda mutlu olmalarını sağlarken, kumbara hediyesi ile de para biriktirmelerine katkıda bulundu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda çocukları sevindirmek için şeker dolu kumbaralar dağıttı. Binlerce çocuğun yüzünü güldüren belediye, bayram hediyesi olarak kumbaraları dağıttı.
Bayburt'ta gelenek haline gelen bayramlaşma programı, bu sene Esentepe Mahalle Odası'nda gerçekleşti. İl protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşma programı, renkli görüntülere sahne oldu. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Milletvekili Orhan Ateş vatandaşların bayramını kutladı.
Zonguldak Valiliği tarafından Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına birçok önemli isim katıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, konuşmasında Ramazan bayramını kutlayarak, seçim atmosferini ve Türkiye'nin demokrasi seviyesini değerlendirdi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel ile bayramlaştı. Vali Canbolat, güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi ve sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliği için çaba sarf eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.
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