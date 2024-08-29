Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Slovenya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın temaslarda bulunmak üzere Slovenya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yazılı açıklamasında "Sayın Bakanımız, 30 Ağustos 2024 tarihinde Slovenya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.
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