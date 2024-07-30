Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran ziyareti kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran ziyareti kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için İslami Şura Meclisi'nde düzenlenen yemin törenine katıldı. Tahran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
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