Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'nda buluştu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde düzenlenen Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Hırvatistan, Bosna Hersek ve Arnavutluk dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Dubrovnik'te Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldığı bildirildi.

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı belirtildi.

Bir başka paylaşımda ise Fidan'ın toplantı kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile de ikili görüşme yaptığı kaydedildi.

Paylaşımlarda görüşmelere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.