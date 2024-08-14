Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye küresel diplomasinin merkezlerinden biri haline geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sadece bölgesel bir güç değil, küresel diplomasinin merkezlerinden biri haline geldiğini ve bu kutlu yolculukta elde edilen her başarının Türk milletinin güçlü iradesi ve inancının eseri olduğunu bildirdi.

Bakan Fidan, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla X sosyal medya hesabından "#AkParti23Yaşında" etiketiyle mesaj yayımladı.

Fidan, "23 yıldır milletimizin refahı ve ülkemizin yükselişi için gayretle çalışan AK Parti'mizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sadece bölgesel bir güç değil; küresel diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu kutlu yolculukta elde ettiğimiz her başarı, milletimizin güçlü iradesi ve inancının bir eseridir." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "her cephede daha güçlü, müreffeh ve saygın bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya" devam edeceklerini vurguladı.