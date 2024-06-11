Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Gazze ateşkes kararını değerlendirdi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Gazze ateşkes kararını değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Hamas'ın ateşkes planına olumlu yaklaşımı memnuniyetle karşılanıyor. Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesi ve Gazze'nin yeniden imarına katkı vermeye devam edecektir.

11.06.2024 08:32
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 10 Haziran günü kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, Gazze'deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçen ay açıklanan Gazze'de ateşkes önerisini destekleyen karar tasarısı kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı, 2735 sayılı karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 10 Haziran günü kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, Gazze'deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Hamas'ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz.

İsrail'in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır.

Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail'in Gazze'nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir."

Kaynak: ANKA

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