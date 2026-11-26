Dışişleri Bakanlığı, Giza'daki tanker yangınında can kayıplarından üzüntü duyduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Giza vilayetinde dün (25 Kasım) meydana gelen tanker yangınındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Bakanlık, hayatını kaybedenler için rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır'ın Giza vilayetindeki çevre yolunda dün meydana gelen tanker kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mısır'ın Giza vilayetindeki çevre yolunda dün (25 Kasım) meydana gelen tanker yangını sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: ANKA
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