Dışişleri Bakanlığı, Heniyye suikastinin Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma amacı taşıdığını belirtti. Saldırının, bölgedeki gerilimi artırma ve istikrarsızlık yaratma çabalarını desteklediği vurgulandı. Bakanlık, uluslararası toplumu bu tür provokasyonlara karşı uyanık olmaya çağırdı.
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31.07.2024 08:51:12. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: Heniyye suikasti, Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşıyor - Son Dakika
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